Što se događa? Justin Bieber i četvrti put otkazao crkveno vjenčanje s Hailey Baldwin

Kako donose američki mediji, kanadska pop senzacija, Justin Bieber, i manekenka Hailey Baldwin, već su četvrti put otkazali svoje crkveno vjenčanje. 25-godišnjak i njegova tri godine mlađa odabranica, u braku su od rujna, kada su izrekli zavjete pred matičarom u New Yorku, nakon čega su najavili i veliko vjenčanje

Navodno je Justin Bieber i sam potražio pomoć zbog borbe s depresijom. 'To nema nikakve veze s Hailey, on je jako sretan u braku s njom. Ovo je sasvim drugo sa čime se on bori, ali ima dobru pomoć i dobre ljude oko sebe, a i on je uvjeren da će uskoro biti dobro', otkrio je izvor blizak Bieberu dodavši kako mu je upravo Hailey najveća potpora i podrška.