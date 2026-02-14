Splitske Gripe su 'eksplodirale': Pogledajte atmosferu s koncerta Jakova Jozinovića

Na Dan zaljubljenih splitske Gripe bile su ispunjene do posljednjeg mjesta. Jakov Jozinović ondje je započeo turneju 'Ja za čuda letim', a publika ga je dočekala ovacijama i glasnim pjevanjem od prve pjesme.
Talentirani Vinkovčanin u subotu je održao prvi koncert nove turneje upravo u Splitu, i to na večer koja mu, kako je priznao, ima posebno značenje.
'Dobro večer, Splite, jeste mi dobro? Niste svjesni koliko mi je drago da sam večeras s vama ovdje. Ovo je prvi koncert na turneji. Razmišljao sam danas, prvi put kad sam pjevao na Valentinovo bilo je u Vinkovcima i napunio sam tri stola, za jednim su bili mama i tata. Zato vam hvala, potrudit ću se da vam ovo bude najbolja večer. Siguran sam da ćete vi večeras biti glasniji od mene', rekao je Jozinović na početku koncerta.
Nije pogriješio. Već s uvodnim taktovima hita Polje ruža dvorana je eruptirala. Gripe su bile na nogama, mobiteli u zraku, a publika je pjevala svaku riječ.