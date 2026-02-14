Splitske Gripe su 'eksplodirale': Pogledajte atmosferu s koncerta Jakova Jozinovića

'Dobro večer, Splite, jeste mi dobro? Niste svjesni koliko mi je drago da sam večeras s vama ovdje. Ovo je prvi koncert na turneji. Razmišljao sam danas, prvi put kad sam pjevao na Valentinovo bilo je u Vinkovcima i napunio sam tri stola, za jednim su bili mama i tata. Zato vam hvala, potrudit ću se da vam ovo bude najbolja večer. Siguran sam da ćete vi večeras biti glasniji od mene', rekao je Jozinović na početku koncerta.