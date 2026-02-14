POLJE RUŽA

Splitske Gripe su 'eksplodirale': Pogledajte atmosferu s koncerta Jakova Jozinovića

M.D.

14.02.2026 u 22:07

Jakov Jozinović
Jakov Jozinović Izvor: Cropix / Autor: Jakov Prkic
Na Dan zaljubljenih splitske Gripe bile su ispunjene do posljednjeg mjesta. Jakov Jozinović ondje je započeo turneju 'Ja za čuda letim', a publika ga je dočekala ovacijama i glasnim pjevanjem od prve pjesme.

Talentirani Vinkovčanin u subotu je održao prvi koncert nove turneje upravo u Splitu, i to na večer koja mu, kako je priznao, ima posebno značenje.

'Dobro večer, Splite, jeste mi dobro? Niste svjesni koliko mi je drago da sam večeras s vama ovdje. Ovo je prvi koncert na turneji. Razmišljao sam danas, prvi put kad sam pjevao na Valentinovo bilo je u Vinkovcima i napunio sam tri stola, za jednim su bili mama i tata. Zato vam hvala, potrudit ću se da vam ovo bude najbolja večer. Siguran sam da ćete vi večeras biti glasniji od mene', rekao je Jozinović na početku koncerta.

Jakov Jozinović
  • Jakov Jozinović
  • Jakov Jozinović
  • Jakov Jozinović
  • Jakov Jozinović
  • Jakov Jozinović
    +16
Jakov Jozinović Izvor: Cropix / Autor: Jakov Prkic

Nije pogriješio. Već s uvodnim taktovima hita Polje ruža dvorana je eruptirala. Gripe su bile na nogama, mobiteli u zraku, a publika je pjevala svaku riječ.

