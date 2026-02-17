Djevojčica ukrala show na koncertu Nine Badrić: Dala joj je neočekivan poklon

Projekt Nine Badrić zamišljen je kao intimni, akustični susret s publikom, a prerastao je u seriju rasprodanih večeri u Lisinskom
Treću večer zaredom koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog bila je ispunjena do posljednjeg mjesta, gdje je Nina Badrić nastavila svoj uspješni niz koncerata pod nazivom 'Nina Unplugged'.
Na pozornici joj se pridružio Ante Gelo s orkestrom, a večer je otvorila pjesmom 'Dani i godine', uz kratko obraćanje i zahvalu publici na dugogodišnjoj podršci. Atmosfera u dvorani bila je topla i koncentrirana, a publika je uglas pjevala najveće hitove.
Poseban trenutak večeri dogodio se kada je pjevačica na pozornicu pozvala djevojčicu iz prvog reda koja je Nini donijela cvijeće, a na pitanje je li sama odlučila popeti se na binu iskreno je priznala: 'Pa mama mi je rekla da mogu.' Kada ju je pjevačica pitala što joj se kod nje najviše sviđa, malena Maša je bez razmišljanja odgovorila: 'Ogrlica', što je izazvalo smijeh i oduševljenje u dvorani.
Koncert je donio presjek karijere, ali i najavu novog poglavlja. Badrić je nedavno predstavila album 'Moji ljudi', prvi studijski album nakon 15 godina, na kojem donosi 15 pjesama i suradnje s domaćim autorima. Publika je imala priliku čuti i nove pjesme, koje su se prirodno uklopile uz već dobro poznate hitove.
Zbog velikog interesa već je najavljen i četvrti koncert u Lisinskom, 17. svibnja, čime se potvrđuje da 'Nina Unplugged' nije tek koncertni projekt, već glazbeni doživljaj koji publika želi ponovno proživjeti.