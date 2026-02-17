Djevojčica ukrala show na koncertu Nine Badrić: Dala joj je neočekivan poklon

Na pozornici joj se pridružio Ante Gelo s orkestrom, a večer je otvorila pjesmom 'Dani i godine', uz kratko obraćanje i zahvalu publici na dugogodišnjoj podršci. Atmosfera u dvorani bila je topla i koncentrirana, a publika je uglas pjevala najveće hitove.

Poseban trenutak večeri dogodio se kada je pjevačica na pozornicu pozvala djevojčicu iz prvog reda koja je Nini donijela cvijeće, a na pitanje je li sama odlučila popeti se na binu iskreno je priznala: 'Pa mama mi je rekla da mogu.' Kada ju je pjevačica pitala što joj se kod nje najviše sviđa, malena Maša je bez razmišljanja odgovorila: 'Ogrlica', što je izazvalo smijeh i oduševljenje u dvorani.

Koncert je donio presjek karijere, ali i najavu novog poglavlja. Badrić je nedavno predstavila album 'Moji ljudi', prvi studijski album nakon 15 godina, na kojem donosi 15 pjesama i suradnje s domaćim autorima. Publika je imala priliku čuti i nove pjesme, koje su se prirodno uklopile uz već dobro poznate hitove.