Slavni reper i dalje tvrdi da radi za Boga, kao i da mu je upravo on pomogao da izađe iz dugova većih od 234 milijuna kuna

Suprug Kim Kardashian posljednja je zvijezda koju je James Corden ugostio u svojim Airpool karaokama, a tu prigodu reper Kanye West iskoristio je da da priča o vjeri, ali i da otkrije svima kako mu je to što je pronašao Boga promijenilo život - nabolje

'Bog me koristi kao čovjeka, kako da to kažem a da zvuči ponizno? Koristi me da se on pokaže.' Kako je rekao, vjera je itekako utjecala i na njegove financije, što je pojasnio:

'Prošle godine zaradio sam 770 milijuna kuna, a na kraju sam završio 234 milijuna kuna u dugovima. Ove godine, nevjerojatno, ali 456 milijuna kuna vratilo mi se kroz poreze. Bog se pravi važan! Yeezy je vrijedan 20 milijardi dolara, on je broj jedan najtraženijih brendova na svijetu, i tu se on pokazuje. Kanye West radi za Boga!'

A osim što radi za njega, Kanye West odlučio je i dodatno zaraditi 'u njegovo ime', pa tako svojim oobžavateljima prodaje majice s likom Isusa i to po cijeni od 1150 kuna po komadu.