Slavna glumica otkrila koja je pjevačica zaslužna za samopouzdanje njezine kćeri

'Da, ona je stvarno divna osoba… Bila je tako dobra prema mojoj djeci! Moja starija kćer upravo je ošišala svu kosu, i to na vrlo kratku frizuru. A Taylor Swift joj je rekla: 'Pogledajte je. Baš je kao ovaj kul dijete iz 60-ih. Jako mi se sviđa tvoj stil.' I mislila sam da će se moja kćer onesvijestiti. To je bila stvarno najbolja stvar koju je netko učinio za moje dijete', prisjetila se Emily koju možemo vidjeti u filmu The Fall Guy u društvu Ryana Goslinga .

'Tako su bile sretne. Nikada nisu imale ikakvog interesa za bilo koga s kim sam ikada radila', kroz smijeh je rekla Emily u epizodi Sunday Sitdown with Willie Geist.

Blunt je dodala da se njezinim kćerima toliko svidio film da su mamu zasule pitanjima o tome kakav je Gosling (43) osobno.

Prošlog ljeta, zvijezda 'Vrag nosi Pradu' najavila je i da uzima godinu dana pauze od glume kako bi se usredotočila na svoju najvažniju ulogu: mamu.

'To je jedna od onih stvari kada ljudi pitaju: 'Kako vi to usklađujete? Nikada se ne osjećam kao da to radim kako treba', bila je iskrena Emily Blunt u podcastu Table For Two.

Dodala je tad i da je 'vrlo sklona osjećaju krivnje'.

'Mislim da su tome možda sklone sve majke. Jednostavno si sklona osjećati se loše zbog, ne daj Bože, želje za nečim drugim izvan majčinstva', rekla je tad glumica koja kaže i da je velika zagovornica toga da žene budu ambiciozne.