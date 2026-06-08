Sjećate li se Tine i Nikše? Evo gdje su danas i zašto su nestali sa scene

Nekad su nizali radijske hitove i bili među najpopularnijim domaćim glazbenim dvojcima, a danas žive potpuno drukčije živote

Početkom 2000-ih Tina i Nikša bili su jedno od najprepoznatljivijih imena domaće pop scene. Njihove pjesme 'Da je bilo sve po mom', 'Za sva vremena', 'E, da mi je' i 'Mala plaža' redovito su se vrtjele u eteru, a publika ih je obožavala. No na vrhuncu popularnosti povukli su se iz javnosti i ugasili glazbenu priču koja je obilježila kraj devedesetih i početak novog milenija. Danas, gotovo dva desetljeća kasnije, njihovi su se životni putevi potpuno razdvojili. Dok je Valentina Krtanjek, poznatija kao Tina, ostala daleko od reflektora i medijske pozornosti, Nikša Jurinović odlučio je ponovno dati priliku glazbi.

Povratak glazbi Nakon raspada dua Jurinović je, kako je sam priznao, prošao razdoblje kreativnog zasićenja zbog kojeg je vjerovao da se profesionalnom bavljenju glazbom više neće vratiti. Ipak, nakon čak 16 godina pauze ponovno je počeo objavljivati autorske pjesme. Povratak je označio singlom 'Nova žena', a zatim su uslijedile pjesme 'Isto prezime' i balada 'Kriva žena'. Riječ je o glazbi koja se znatno razlikuje od vedrog dance-pop zvuka po kojem ga publika pamti iz vremena zajedničke karijere s Tinom. Nove pjesme osobnije su i intimnije, a inspiraciju, kaže, pronalazi u vlastitim iskustvima i pričama ljudi iz svoje okoline. Godinama su kružile priče da je dvojac suradnju završio zbog narušenih odnosa, no Jurinović tvrdi da je razlog bio mnogo jednostavniji.

Tina i Nikša Izvor: Pixsell / Autor: Nel Pavletic/PIXSELL

Tina i Nikša Izvor: Pixsell / Autor: Nel Pavletic/PIXSELL