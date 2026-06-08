Matt Damon priznao: 'Karijera me udaljila od djece više nego što sam želio'

Matt Damon priznao je da ga je višegodišnja borba za opstanak u nemilosrdnom Hollywoodu često udaljavala od obitelji i trenutaka koje je želio provesti sa svojom djecom

Matt Damon otvoreno je progovorio o izazovima usklađivanja glumačke karijere i obiteljskog života te priznao da je cijena uspjeha često bila visoka. Zvijezda filmova 'Interstellar' i 'Dobri Will Hunting' već je gotovo četiri desetljeća prisutna u filmskoj industriji. Glumiti je počeo s 18 godina, a svjetsku je slavu stekao 1997. godine kada je zajedno s najboljim prijateljem Benom Affleckom osvojio Oscar za najbolji originalni scenarij filma 'Dobri Will Hunting'. Otac je postao 2006. godine, kada je sa suprugom Lucianom Barroso dobio kćer Isabellu. Par, koji se vjenčao 2003. godine, ima i kćeri Giju i Stellu, dok je Damon prihvatio i Lucianinu kćer Alexiju iz prijašnje veze.

Možda posljednji veliki blockbuster U razgovoru za GQ osvrnuo se na snimanje novog filma Christophera Nolana 'The Odyssey', u kojem igra glavnu ulogu Odiseja. Damon smatra da bi upravo taj projekt mogao biti jedan od posljednjih velikih filmskih spektakala takve vrste. 'Mislim da ljudi još dugo neće dobivati sredstva za snimanje filmova na ovakav način', rekao je glumac govoreći o filmu čiji se budžet procjenjuje na 250 milijuna dolara. 'Snimati na filmskoj vrpci, koristiti stvarne lokacije i ispričati priču takvih razmjera... danas postoji tek nekoliko ljudi koji mogu pokrenuti takvu produkciju. Takve prilike jednostavno više nisu dostupne.' Dodao je kako će ih za njega biti još manje kako bude stariji. 'A posebno vjerojatno ne za mene kako budem stario', rekao je 55-godišnji glumac. Upravo zato, kaže, uložio je sve u taj projekt, iako je to značilo još jedno dulje razdoblje odvojenosti od obitelji. 'Često razmišljam o tome, posebno sada kada moja djeca odrastaju. Pokušavam doista biti prisutan u trenutku', rekao je Damon pa priznao: 'To mi je teško.'

Matt Damon Izvor: EPA / Autor: ETIENNE LAURENT

Matt Damon Izvor: EPA / Autor: ETIENNE LAURENT