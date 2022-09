Sjećate li se bivšeg ET-jevca D'Knocka? Danas osvaja glazbenu scenu sa suprugom Jelenom

Jedna od najzanimljivijih pojava koje su u posljednje vrijeme zabljesnule na hrvatskoj glazbenoj sceni svakako su supružnici Juranović. Glazbeni producent i skladatelj, nekadašnji član prve postave popularne grupe ET, Darko, poznatiji kao D'Knock, i glazbenica Jelena Juranović Jay stvaraju pjesme koje hvale kolege, publika i kritičari. Svako toliko objave neki singl, a sada se spremaju ozbiljnije se posvetiti onome što sjajno rade. Sa životnim i glazbenim partnerima razgovarali smo za tportal

Dance scena 90-ih bila je nezamisliva bez kultne grupe ET i jednog članova njene prve postave, Darka Juranovića D'Knocka. Nakon razlaza s ostalim članovima ostao je u glazbi. Jedan je od članova i osnivača grupe PlayOne, vlasnik labela D'Knock Production, a surađivao je s najvećim imenima hrvatske glazbe te s američkom house i soul pjevačicom Barbarom Tucker, legendarnim Simple Mindsima i Simply Redom. Kad je u njegov život ušla danas supruga Jelena, započeli su svoj projekt D'Knock & Jay. Darko je godinama u poslovnom svijetu poznat kao chief brand officer - direktor brandinga i producent za njemačku kompaniju Jürgen Höller Academy (JHA), na čijim seminarima kao govornici sudjeluju najveće svjetske zvijezde. Jelena je pak dug niz godina prisutna na glazbenoj sceni kao prateći vokal brojnih zvijezda. Danas se bavi studijskim radom, posuđivanjem glasa u reklamama i crtićima te videoprodukcijom.

Je li vam srce na mjestu sad kad ste izbacili novu stvar? Darko: Da, bogme je na mjestu. Nije nas bilo neko vrijeme i baš smo se jako zaželjeli toga da s ljudima podijelimo našu novu glazbenu priču. Jelena: Opet smo osjetili onu iskrenu radost i entuzijazam, baš kao za naša prva dva singla 'Jedan dan' i 'Ljubav najbolje zna', kad smo ljudima predstavili naš rad.

Dugo smo čekali novi singl. Jesu li poslovne obveze bile uzrok tolikog čekanja ili volite temeljito pripremati glazbu? Jelena: I jedno i drugo. Naime nakon našeg drugog singla ubrzo smo počeli raditi za jednu njemačku kompaniju. Darko je dobio visoku funkciju kao direktor brandinga, a radili smo na svemu tome s našim timom suradnika i taj je posao zahtijevao našu maksimalnu posvećenost. Zato je naša glazba, nažalost, privremeno pala u drugi plan. Darko: Da, velika je stvar dobiti takvu poslovnu priliku i visoku poziciju, pogotovo u inozemstvu, a sve to iziskuje jako puno vremena i rada na dnevnoj bazi. Unatoč tomu, bili smo glazbeno kreativni, kreirali smo dosta info pjesama, no nismo se mogli kvalitetno posvetiti izlasku novih singlova, jer ipak zahtijevaju i angažman oko studijskog snimanja, miksanja, snimanja videospotova, montaže, izdavaštva i cjelokupnog brandinga. Ipak, uspjeli smo se s poslovnim klijentima dogovoriti da smanjimo obim posla kako bismo se mogli više posvetiti našoj glazbi. Osjetili smo da je pravi trenutak za to.

Tko je veći pokretač u obitelji? Tko stalno gura naprijed? Jelena: Priznajem, Darko je taj. On je oduvijek bio vizionar i veliki motivator i znaju to svi koji ga poznaju. On iz mene i ljudi do kojih mu je stalo izvlači ono najbolje, daje vjetar u leđa, gura naprijed da izađemo iz svoje zone komfora i iščupamo iz sebe nešto za što nismo ni znali da možemo. Tako djeluje na mene od prvog dana, otkad smo se počeli družiti. Ali on ne priča floskule, nego sam tako živi. Ima izraženu emocionalnu inteligenciju, oduvijek je bio 'svoj' i drugačiji od drugih. Darko: Jelena i ja smo odlična kombinacija i upravo naša energija čini tu harmoniju, kako u glazbi i poslu, tako i u našem privatnom životu. Koliko god volim pogurati neke stvari, tako Jelena vrlo brzo prihvaća sve nove izazove, a osobito je krase multitalentiranost, visoka kreativnost i odlična egzekucija.

Imate li u planu album? Darko: Itekako. Već sad imamo dovoljno info pjesama, ali odlučili smo prvo izbaciti još nekoliko singlova, bez prevelikih pauza, i onda planiramo naš prvi album. U najboljem slučaju do kraja sljedeće godine, ako ne i prije. Kako kombinirate poslovno i privatno, je li teško kad se to isprepliće? Jelena: Stvarno se super slažemo i privatno i poslovno. Znamo da je to nekad teško spojivo, ali imamo sreće jer oboje imamo isti senzibilitet, zato smo kliknuli i u glazbi. Jedan pred drugim nemamo tajni. Prihvatili smo se sa svim vrlinama i manama i jedan drugome smo velika potpora. Naravno da se znamo često i posvađati u kreativnom procesu, što je normalno jer smo oboje temperamentni i perfekcionisti, ali to ne traje dugo, uzmemo si pet do 10 minuta za predah, a nakon toga slijede zagrljaj i 'mir-mir-nitko nije kriv', ha, ha. Najviše uživamo stvarajući našu glazbu. Darko: Da, često ljudi znaju govoriti da privatno i poslovno ne idu skupa, međutim upravo to nadopunjavanje u svim segmentima čini naš život bogatijim i zanimljivijim. Kakvi su vam planovi? Darko: Osim što smo već sad počeli s planovima za četvrti singl i polako skupljamo pjesme za naš prvi album, Jelena i ja nastavljamo raditi s inozemnim i hrvatskim klijentima na području brandinga i marketinga te smo proširili djelatnosti naše produkcijske kuće i glazbenog labela D'Knock Production s našim dragim suradnicima. Te djelatnosti, osim glazbe i izdavaštva, sada uključuju digitalni marketing, branding, promociju, event management itd. Jelena također snima jako puno reklama jer se bavi spikiranjem i sinkronizacijom crtića već 15 godina. A pripremamo i nove projekte u sklopu naše male 'tvornice', kako ju od milja zovemo, ne samo za naš duo D'Knock & Jay, nego i za druge izvođače.