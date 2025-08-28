Simpatična objava Antonije Blaće sve je nasmijala do suza

Omiljena Tonka , koja će, kako je nedavno objavljeno zamijeniti Marijanu Batinić u popularnom showu 'Život na vagi', u svom je stilu otkrila zanimljiv modni savjet koji je mnoge i nasmijao.

'Ako odjenete jako duge hlače na crtu, na noge stavite jako jako visoke pete po mogućnosti s platformom i ako je osoba koja vas fotka voljna čučnuti ili jos bolje leći na pod i slikati vas odozdo - možete djelovati sasvim solidno visoki na fotki', našalila se Antonija na vlastiti račun objavivši fotografiju na kojoj pozira poput profesionalnog modela.

Look koji je oduševio njezine brojne pratitelje sastojao se od chic maslinastozelenog topa s voluminoznim rukavima, bijelim elegantnim hlačama širokih nogavica koje se šire u trapez pri dnu i cipelama na visoku petu.

Dakako, kao i uvijek, njezina je objava izazvala brojne pozitivne komentare. 'Najjače TV lice, predivna Antonija. Obožavam kako vodi, obožavam njezin humor', 'Divna', 'Ova kombinacija ti baš stoji savršeno', hvalili su je njezini obožavatelji.

I dok je show 'Život na vagi' dosad uspješno vodila Marijana Batinić, koja je tijekom prošlih sezona bila velika podrška i oslonac natjecateljima, sada će je zamijeniti kolegica Antonija.

Nova sezona popularnog reality showa 'Život na vagi' vraća se već od ovog ponedjeljka, točnije 1. rujna.

Treneri će i dalje biti Mirna Čužić i Edo Mehmedović, a Marijanu u ovoj će sezoni zamijeniti omiljena Tonka.

O odlasku iz showa oglasila se i Marijana otkrivši da je donijela odluku uzeti malo vremena za sebe i svoju obitelj: 'Jedva čekam gledati Antoniju i nove kandidate, jer 'Život na vagi' je doista poseban projekt. A ako se pitate gdje sam ja - uzela sam vrijeme za obitelj i djecu, s kojima provodim svaki trenutak. Od ponedjeljka svi gledamo 'Život na vagi'.'