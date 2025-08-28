Ljepotica koja je obilježila devedesete vratila se u velikom stilu

Plavokosa ljepotica glumila je i u tri glazbena spota benda Aerosmith: Cryin', Amazing i Crazy , snimljenima u 90-ima, što je dodatno potvrdilo njezin zvjezdani status.

Iako je bila modna ikona i inspiracija mnogim tinejdžericama, Alicia je odlučila napraviti korak unatrag jer joj posao u showbusinessu više nije ispunjavao, a s popularnošću je došao i veliki pritisak.

Uprkos ogromnoj slavi, lijepa glumica se u jednom trenutku potpuno povukla iz Hollywooda.

U ranijem razgovoru za Fox News Digital, Alicia je objasnila da se kasnije okrenula aktivizmu i pisanju knjiga o zdravoj prehrani, poput 'The Kind Diet' i 'The Kind Mama' Nakon što je 2011. godine postala majka sina kojem je dala ime Bear Blu, posvetila se obitelji, a ljubav prema glumi nastavila je njegovati kroz kazalište.

Ipak, sad ćemo je moći vidjeti u intrigantnom projektu 'Bugonija', ZF crnoj komediji poznatog redatelja Yorgosa Lanthimosa. Osim nje u filmu glume i Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias...

Scenarij potpisuje Will Tracy, poznat po serijama kao što su 'Nasljeđe' i 'The Menu', a film donosi jedinstvenu kombinaciju trilera, satire i znanstvene fantastike, karakterističnu za Lanthimosa. Film se kroz crni humor i egzistencijalni ton poigrava temama paranoje, suvremenog društva i granicama ljudske percepcije.

Alicia je u svakom slučaju izazvala veliku pozornost na crvenom tepihu venecijanskog filmskog festivala, a njezina elegantna kreacija, duga bijela haljina klasičnog stila nikoga nije ostavila ravnodušnim.