Shakira napokon dočekala pravdu: Španjolska Porezna uprava mora joj isplatiti više od 60 milijuna eura

Nakon punih osam godina teške pravne bitke sa španjolskom Poreznom upravom, kolumbijska pjevačica Shakira odnijela je konačnu pobjedu. Nacionalni sud u potpunosti je presudio u njezinu korist te naredio državi da joj vrati čak 60 milijuna eura, uz sve pripadajuće kamate i sudske troškove

Ova presuda označava kraj jednog od najtežih perioda u životu latinoameričke zvijezde, koja je od prvog dana tvrdila da nikada nije počinila poreznu prijevaru. Sud je srušio sve argumente Porezne uprave, uključujući tezu o njezinom poreznom prebivalištu u Španjolskoj za vrijeme svjetske turneje 2011. godine, te utvrdio da su sve nametnute kazne bile nezakonite. Nakon službene potvrde pravosudne pobjede, Shakira se javnosti obratila emotivnim, ali oštrim priopćenjem.

'Nakon više od osam godina podnošenja brutalne javne izloženosti, orkestriranih kampanja za uništenje moje reputacije i neprospavanih noći koje su na kraju utjecale na moje zdravlje i dobrobit moje obitelji, Nacionalni sud konačno je ispravio stvari. Prijevare nikada nije bilo, a sama Porezna uprava nikada nije uspjela dokazati suprotno, jednostavno zato što to nije bila istina', započela je pjevačica u svom prvom obraćanju nakon pobjede. Zvijezda nije skrivala ogorčenost načinom na koji su se državne institucije i mediji odnosili prema njoj. 'Gotovo cijelo desetljeće tretirana sam kao krivac. Svaki korak procesa je procurio, izobličen je i preuveličan, koristeći moje ime i javni imidž kako bi se poslala prijeteća poruka drugim poreznim obveznicima. Danas se taj narativ urušava i to punom snagom sudske presude. Moja najveća želja je da ova odluka postavi presedan za Poreznu upravu i posluži tisućama običnih građana koji su svakodnevno zlostavljani i slomljeni od strane sustava koji pretpostavlja njihovu krivnju i tjera ih da dokazuju svoju nevinost po cijenu ekonomske i emocionalne propasti. Ovu pobjedu posvećujem njima', snažno je poručila Shakira.

Sud odbacio sve argumente Porezne uprave Prema odluci suda, utvrđeno je da njezin boravak u zemlji 'ne doseže 183 dana', što je zakonski prag za utvrđivanje poreznog prebivališta. Slučaj se odnosio na 2011. godinu, iznimno intenzivan period u kojem je Shakira bila na svjetskoj turneji i održala 120 koncerata u 37 zemalja. U to vrijeme u Španjolskoj nije posjedovala dom, tamo još nije zasnovala obitelj, niti je uspostavila poslovno sjedište. Usprkos tome, država je zahtijevala da plaća porez na prihod ostvaren u cijelom svijetu tijekom tog perioda, tvrdeći da su njezina izbivanja bila samo 'sporadične odsutnosti'. Sud je taj argument proglasio nedovoljnim za utemeljenje optužbe te je utvrdio da nije dokazano postojanje fiktivne korporativne strukture niti da su njezine tvrtke korištene u prijevarne svrhe.

Shakira u Brazilu Izvor: EPA / Autor: ANDRE COELHO







+6 Shakira u Brazilu Izvor: EPA / Autor: ANDRE COELHO