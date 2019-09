Severina na nadolazećoj turneji priprema neviđeni plesni spektakl

Na plesnu audiciju za 'The Magic Tour' prijavilo se čak 100 plesača iz cijele regije

Najava velike Severinine regionalne turneje pod nazivom 'The Magic Tour' izazvala je nezapamćeni interes publike, koja s nestrpljenjem očekuje čuti sve detalje nadolazeće najspektakularnije turneje na ovim prostorima. Iako je još uvijek puno toga obavijeno tajnom i ostavljeno kao iznenađenje do zadnjeg trena publici, otkriveno je da će produkcija nadmašiti sve dosad viđeno, kao i to da je odabrana ekipa vrhunskih umjetnika, među kojima posebno mjesto ima čak 25 plesača. Svi oni koji su pogledali prošlu Severininu turneju 'Dobrodošao u klub', a takvih je preko 250 tisuća ljudi, znaju koliku važnost Severina pridodaje plesačima te koliko se i sama ''stopi'' s njima na pozornici.