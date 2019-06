Sestra Due Lipe i sama odlučila postati poznata, no umjesto mikrofona, stala je pred fotoobjektiv

Mnogi sanjaju o neviđenom svjetskom uspjehu, no on se događa tek rijetkima. Nakon što je to postigla 23-godišnja Dua Lipa, čini se kako se slava, i sve što ona nosi, itekako dopala njezinoj mlađoj sestri, koja je sada i sama odlučila uspjeti

O nevjerojatnom uspjehu, kakvog je postigla Dua Lipa, većina može tek sanjati, no, čini se je 23-godišnja pjevačica odlučila tajne istog podijeliti sa svojom pet godina mlađom sestrom Rinom.

Ipak, Rina Lipa, za razliku od planetarno popularne sestre, odlučila je 'svoj kruh zraditi' ne uz pomoć mikrofona, već pozirajući ispred fotoobjektiva. Svjetlo dana ugledale su fotografije nove kolekcije Nasty Gal, čije je zaštitno lice upravo ova 18-godišnjakinja.

Zahvaljujući slavnoj sestri i prezimenu, ne sumnjamo da će i Rina Lipa zauzeti svoj dio u svijetu poznatih i slavnih, no hoće li baš poput Dua Lipe zasjati na naslovnici Voguea, tek će se vidjeti.