Nakon nekoliko teških godina, što privatno što poslovno, Selena Gomez ponovno je tamo gdje i zaslužuje - na vrhu. Osim što je izdala novi album 'Rare', čije pjesme zasluženo zauzimaju prva mjesta svjetskih top lista, uskoro pod istim imenom izlazi i njezina make-up linija, a uz sve to uspjela je dati intervju Amy Schumer u kojoj je progovorila o mnogim stvarima i to bez ikakve zadrške

'Mislim da je sve to pokazalo ljudima da sam u određenim trenucima bila slaba i da sam i sama imala probleme. Nažalost, neki ljudi žive od toga da se hrane ljudima i pokušavaju im uništiti živote. Nikada nisam željela postati glavna tema tabloida. Stoga, kada se to dogodilo, sve je izmaklo kontroli, a ja sam svima željela reći da ništa od toga nije istina.'

'Morala sam početi javno govoriti o svemu jer su ljudi jednostavno sami pričali i vodili moj život i to me ubijalo.' Kako je rekla, najgore je počelo nakon njezina prekida veze s Justinom Bieberom, a bol koju je prolazila opisala je na svom albumu 'Rare', osobito u pjesmi 'Lose You To Love Me'.