Sejo Sexon: 'Danas se negiraju činjenice poput cjepiva i da je zemlja okrugla. Ovo je vrijeme u kojem mladi ljudi gravitiraju fašizmu jer im se čini atraktivan'

Sejo Sexon umjetničko je ime Davora Sučića, frontmena legendarnog Zabranjenog pušenja koji je u svojem osebujnom stilu za tportal secirao glazbenu scenu, otkrio što misli o narodnjacima i gdje pronalazi inspiraciju za svoje pjesme, a kao diplomirani povjesničar dotaknuo se i aktualnih političkih događanja kod nas i u svijetu

Pa manje-više se o ovome sve zna, on već 25 godina nije u ovom bendu, radi neke svoje projekte, ima svoj život…Surađivao je s Kusturicom na jednom projektu koji je, kako bih rekao, njemu bio bliži, to je neka narodna, etno glazba. U tome je našao sebe, to je potpuno legitimno. Što mislim o njegovoj retorici o Sarajevu, također je puno toga već napisano i rečeno, pa ne bih opet o tome…Uglavnom to baš nije bio najsretniji i najspretniji potez i za mene prilično neočekivan. Njegovu knjigu 'Fajront u Sarajevu' nisam čitao jer mislim da je dosta tendeciozna i služi tome da se obrani teza kako se u Sarajevu nikad nije moglo, ne može, niti će se moći živjeti zajedno. Moj cijeli život i angžaman se zasniva upravo na suprotnoj premisi da ljudi ne samo u Sarajevu već svugdje mogu živjeti skupa ako izbjegnu biti zatrovani nekakvim sumanutim idejama o religiji, naciji, rasi, podrijetlu... Misliim da smo svi nastali od istih predaka u Africi prije dva milijuna godina… Svi su ljudi braća i nekako mislim da je to više nego očigledno, a sad što postoje magle koje tu prilično jasnu činjenicu skrivaju i zaklanjaju od ljudi mislim da je to više problem u nama nego u stvarnim činjenicama…

Kako biste ocijenili domaću mainstream estradnu scenu? Što biste savjetovali mladim bendovima koji kreću u glazbene vode? Je li danas obzirom na internet lakše uspjeti budući da diskografske kuće tu više nemaju najvažniju ulogu kad je riječ o promociji? Ili je još teže jer se treba izdvojiti u tom moru novih glazbenika?

Domaći mainstreem je bio nešto što me nikad nije zanimalo i što sam pratio. To je neki drugi svijet… Imate ljude koji planinare, imate ljude koji se bave npr. podvodnim ribolovom i teško će jedni druge uvjeriti da je ono što je jednima atraktivno biti jednako zanimljivo i drugima - zato mi je malo čudno što rokeri previše mantraju i lamentiraju nad svojom sudbinom i porede se s narodnom glazbom jer samo joj ime kaže da je rade ljudi koji žele dobro živjeti i obogatiti se kako bi živjeli neki svoj glamurozni holivudski san. Takva glazba ima svoju publiku poput lakih sadržaja, lakih filmovima, lakog štiva… Nekad takvi sadržaju trebaju i meni. I ja se nekad u 4 ujutro relaksiram uz narodnjake, naravno, pa što bi drugo to moglo biti. Ali to su po meni dva odvojena svijeta, pa ne vidim razloga da se uspoređujemo niti u financijskom niti u umjetničkom smislu. Ljudi koji ulaze u rock, ulaze iz sasvim drugih razloga nego ljudi koji ulaze u svijet mainstreama. Što se tiče interneta, lakše je danas doći do publike, ali istovremeno se nalaziš se u jednoj šumi jer su te informacije dostupne svima, teško je upratiti sve to. Mladima bih savjetovao da ne sjede na dvije stolice ako žele uspjeti, jer rock traži potpuni angažman: tu se morate potpuno posvetiti i jednog dana ući u kombi i pitati se kad ćete iz njega izaći i hoćete li ikad iz njega izaći baš kao što kažu AC/DC u svojoj pjesmi 'It's a Long Way to the Top (If You Wanna Rock 'n' Roll)'. U svakom slučaju teško je uspjeti ako sjediš na dvije stolice...

Danas je sve drukčije, ljudi imaju svoje tablete, iPhone pa na njih uploadaju hitove, jednostavno je tu prevelika gužva, previše informacija... Nema se vremena preslušavati cijele albume, kao što smo mi nekad preslušavali npr. Azru uz svijeću i pivo. Danas nema tog pijeteta, svijet je puno brži, moramo se svi na to naviknuti, iako ja još uvijek radim album za one malobrojne koji preslušaju sve s ćeifom i pokušavaju ga u potpunosti doživjeti.