Saša Kopljar: 'Kod kuće imam 'političku aždaju'. Ona bi 24 sata na dan 'drvila' o politici, a ja sam često prezasićen'

Omiljeni televizijski voditelj prisjetio se početaka svoje karijere te ispričao nosi li svoj posao kući. Saša Kopljar, jedno od zaštitnih lica informativnog programa Nove TV, otkrio je i imaju li i njegova djeca novinarskih ambicija

Trudi se ne nositi posao kući, premda on uključuje to da mora biti informiran. 'Svaki dan prelistam portale, i to uvjetno rečeno od ljevijih do desnijih - volim sagledati istu temu iz različitih gledišta kako bih mogao stvoriti objektivniju sliku. Nadam se da uspijevam u tome. Često je to malo teže jer kod kuće imam 'političku aždaju' (moja žena). Ona bi 24 sata na dan 'drvila' o politici, a ja sam često prezasićen, gledao bih 'Seinfelda', ona se onda ljuti što je ignoriram i kaže da će se udati za Ivanu Petrović, tako da mogu cijele dane raspredati o politici', ispričao je Saša Kopljar za Večernji list.