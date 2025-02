Sara Pukanić progovorila o zarukama u Japanu i budućem vjenčanju

'Iako sam vjerovala i nadala se da će prije ili kasnije doći do toga, nisam mislila da će to biti tako brzo - ipak smo zajedno tek tri godine. Bila sam u pozitivnom šoku kad me zaprosio, bilo je jako romantično i odmah sam se rasplakala', otkrila je Sara Pukanić u novom intervjuu za Gloriju objavljenom na Dan zaljubljenih.