Sanja Vejnović pokazala do sad ne viđenu stranu ekipe 'Divljih pčela'

Djevica

Analitički um danas vam radi punom parom, što je odlično za rješavanje složenih zadataka, ali pazite da se ne izgubite u perfekcionizmu. Partner bi vam mogao prigovoriti da ste previše kritični; pokušajte danas pohvaliti ono što je dobro umjesto da tražite dlaku u jajetu. Mogući su problemi s nesanicom zbog previše razmišljanja, pa se opustite uz dobru knjigu prije spavanja.