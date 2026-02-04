Sanja Vejnović pokazala do sad ne viđenu stranu ekipe 'Divljih pčela'

Premda su gledatelji navikli pratiti napete zaplete i snažne emocije u seriji ‘Divlje pčele’, iza kamera vlada znatno opuštenija atmosfera među omiljenim junacima. Glumica Sanja Vejnović na društvenim je mrežama pokazala kako ona i ostatak glumačke ekipe provode vrijeme kad nisu na snimanju, točnije - kad su u zajedničkom provodu
Sanja Vejnović jedna od najistaknutijih članica glumačke postave serije 'Divlje pčele' razveselila je one koji je prate na društvenim mrežama fotografijama i snimkama s kolegama iz serije. Dobro raspoložena ekipa se našla na dodjeli nagrada Zlatnog studija gdje su nastali zabavni kadrovi.
Puno smijeha i dobre energije
Vidi se kako su se Ante, Cvita, Jakov, Nikola, Ivica, Tereza, Zora i Kate opustili od teških uloga u seriji. Lidija Kordić koja utjelovljuje Zoru je čak i zapjevala uz bend Ante Gele, inače dečkom Jelene Perčin koja tumači lik Rajke Vukas.
'Kada se Divlje pčele zabavljaju to izgleda ovako! Veselo zajedništvo i na setu i izvan njega', poručila je Sanja Vejović u opisu objave. Ležerni trenuci s kolegama sa seta pokazuju koliko je kemija među njima snažna i izvan kadra. Upravo takva energija, čini se, pridonosi i uvjerljivosti odnosa koje gledatelji vide na malim ekranima.