Robert De Niro razvodi se od svoje dugogodišnje supruge, koja mu je odlučila zapapriti cijeli proces

Robert De Niro trenutno prolazi kroz mukotrpan proces razvoda, no sve je moglo proteći u miru da njegova dugogodišnja supruga nije odlučila cijeli razvod učiniti javnim i otežati mu cijelu situaciju

Glumačka legenda Robert De Niro se 1997. oženio sa svojom drugom suprugom, bivšom stjuardesom Grace Hightower . Njihov sin Elliot rođen je 1998., a par je ubrzo nakon njegova rođenja zatražio razvod, iako on nikad nije okončan te su od 2004. ponovno zajedno.

ČIME SE ON BAVI...

'Ovo se moglo riješiti na tih i privatan način iza zatvorenih vrata, no Grace želi ovaj slučaj razvlačiti po medijima', otkrio je izvor.

Prema pisanju portala Page Six, još uvijek zakonita supruga Roberta De Nira, Grace Hightower, navodno ne prestaje vršiti pritisak na slavnog glumca da sudu preda papire za njihov razvod te da pritom o tome obavijesti medije i fotografe.

Zvijezda filmova 'Taksist' i 'Kum' prošlog je tjedna bio poprilično neraspoložen na saslušanju u sudnici. Dok je stizao na sud, glumac je svo vrijeme nastojao sakriti lice od kamera, dobacivši jednom od reportera - 'Nisi bistar što radiš posao kako ga radiš'.

Holivudski par ima potpisan predbračni ugovor, no Hightowerina odvjetnica nije željela govoriti o detaljima ugovora. Osim o podjeli imovine, par će na sudu raspravljati i o starateljstvu nad njihovo dvoje djece, sedmogodišnjoj kćeri i 20-godišnjem sinu koji boluje od autizma.

'On samo želi viđati svoju djecu, no ona je teška po tom pitanju', rekao je De Nirov dugogodišnji suradnik. 'On ima 75 godina i zaista ne mari za novac', dodaje.

De Nirov suradnik tvrdi i kako će se Graceina tvrdoglavost obiti njoj o glavu. 'Bob bi radije da nisu morali na sud i to bi bilo bolje za nju, no ona ga ovime prisiljava da joj da manje novca', zaključio je izvor blizak glumcu.

Sljedeće ročište zakazano je za četvrtak kada će se biti poznato više detalja.