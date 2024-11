Redateljica 'Yellowstonea' o šokantnoj sudbini Kevina Costnera: 'Priči nije kraj'

'Čitala sam Twitter i čudno je koliki je broj ljudi koji su se činili uzrujanim što je John Dutton ubijen, unatoč tome što su znali da je sam Kevin (Costner)] rekao da se neće vratiti u seriju. Mislim da čak i suočeni s tom informacijom, ljudi ne žele vjerovati da je istinita. I na čudan način, to je život koji oponaša umjetnost. Bilo je mnogo ljudi koji su bili ogorčeni što je John ubijen, a vi biste trebali biti ogorčeni što je on ubijen. Ne smije vam biti svejedno', rekla je Voros za The Hollywood Reporter .

Voros je međutim ostala optimistična po pitanju mogućeg Costnerova povratka: 'Stvarno smo izgradili obitelj tijekom godina. Kako su Duttonovi obitelj, tako su i glumci koji ih glume. Zajedno smo izgradili priču tijekom sedam godina snimanja od početka do kraja. Voljela bih misliti da bi i on želio znati koja je odluka, ne samo za njega, nego za sve.'

Redateljica je komentirala i reakciju publike nakon premijere nove sezone: 'Reakcija je onakva kakvu sam očekivala. Mislim da ćete kad god dođete do posljednju sezonu omiljene serije, povijesno gledano, dobiti mješovitu reakciju. Imat ćete ljude koji će to voljeti do zadnje kapi i imat ćete ljude koji mrze to što završava. Svi koji su se zaljubili u ovu seriju imaju svoje ideje o svojim omiljenim likovima i kako žele da završi. Nemoguće je živjeti u skladu s verzijom svake pojedine osobe o tome kako bi se stvari trebale rješavati'.