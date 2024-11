Serija koja probija sve rekorde: Tko je tko u 'Yellowstoneu'

Nesposobnost postizanja dogovora oko nastavka snimanja serije dovela je do Costnerovog odlaska, što je utjecalo i na sudbinu lika Johna Duttona III kojeg je glumio. Kako su tvorci serije riješili problem odlaska Kevina Costnera, gledatelji će moći vidjeti u nadolazećim epizodama u kojima ih očekuje splet zabavnih dramica u kojima će zasigurno uživati.

Međutim, s obzirom na kompleksnost serije, vrijedi se podsjetiti i na ostale likove i na to gdje smo zapravo stali!

James i Margaret Dutton

Tim McGraw i Faith Hill igraju Jamesa i Margaret Dutton u seriji '1883', gdje predstavljaju izvore obitelji Dutton.

James, farmer iz Tennesseeja, borio se na strani Konfederacije u Građanskom ratu prije nego što je s obitelji krenuo na zapad. Margaret, koja je služila kao medicinska sestra u vojsci, pridružila mu se na tom putovanju. Karavana je bila na putu za Oregon, no obitelj Dutton se morala nastaniti u Montani nakon tragične smrti njihove kćeri Else (Isabel May), koja je bila glavna pripovjedačica serije '1883.' i čiji se glas pojavio u prvoj epizodi serije '1923'. Osim Else, James i Margaret imali su još dvojicu sinova, Johna i Spencera.