Ovogodišnje izdanje INmusic festivala odgađa se zbog zbog pandemije koronavirusa i održat će se od 21. do 23. lipnja iduće godine, a već kupljene ulaznice vrijedit će za novi termin

'S obzirom na to da je u pitanju iznimno zahtjevan proces pomicanja čitavih turneja koji zahtjeva složenu međunarodnu koordinaciju, izvođači i organizacija festivala mole za strpljenje i razumijevanje dok se odgode najavljenih turneja ne zaključe', dodaju.

Najavili su i da će festivalski kamp ugostiti posjetitelje 15. INmusic festivala od 18. do 25. lipnja 2021. godine, a i za njega su već kupljene ulaznice važeće za nove datume. Na ovogodišnjem festivalu na zagrebačkom Jarunu trebali su nastupiti The Killers, Beck, Deftones, The Lumineers, Nick Mason's Saucerful of Secrets, Belle and Sebastian, Rival Sons, Gogol Bordello i drugi.