Prokletstvo hit serije 'Beverly Hills 90210': Nesreće, bolesti i smrt obilježile su živote glavnih glumaca

Iznenadna smrt Lukea Perryja, koji je utjelovio Dylana McKaya u jednoj od najpopularnijih televizijskih serija 90-ih, 'Beverly Hills 90210', iznenadila je sve. Ona je zapravo bila samo jedna u nizu negativnih stvari vezanih uz glavne likove popularne serije, koji su posljednjih godina samo dobivali najteže životne udarce

Naime, pripremajući se za trku u Kentuckyju, Jason Priestley pri velikoj je brzini skrenuo s piste i zabio se u betonski zid. Automobil je bio potpuno uništen, a on teško povrijeđen pa je helikopterom prebačen u bolnicu gdje su se borili za njegov život. Nakon što se probudio iz kome liječnici su bili uvjereni kako će ostatak života provesti u kolicima, no to se, na sreću, nije dogodilo.