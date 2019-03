Popularni Dylan McKay iz kultne serije 'Beverly Hills' preminuo u 52. godini

Glumac Luke Perry kojeg svijet pamti po ulozi Dylana McKaya u seriji 'Beverly Hills, 9021' preminuo je u 52. godini o posljedica moždanog udara, prenosi portal TMZ

Nakon što je pretrpio težak moždani udar, u svom domu u Los Angelesu, 52-godišnji glumac Luke Perry hitno je hospitaliziran u Burbanku, no Perry nije izdržao bitku. Kako doznaje portal TMZ, glumac je preminuo zbog posljedica moždanog udara.

OD ZVIJEZDA DO TLA

Glumac se svo vrijeme nalazio u induciranoj komi zbog nade da će se njegov mozak oporaviti, no čini se kako je šteta bila prevelika.

Perry je imao plodnu glumačku karijeru na televiziji i filmu. Počeo je glumiti početkom 80-ih, a proslavila ga je serija 'Beverly Hills, 90210'. Nakon uloge Dylana McKaya njegova je karijera eksplodirala, a nedavno je glumio i u hit seriji 'Riverdale'. Također je snimio ulogu u nadolazećem filmu Quentina Tarantina 'Bilo jednom u Hollywoodu'.

Također je glumio u serijama 'Another World', 'Oz', 'Jeremiah', 'Windfall', 'John from Cincinnati' i 'Body of Proof'.

Vijest o Perryjevoj smrti dolazi samo nekoliko dana nakon što je i službeno potvrđeno da se, punih 19 godina nakon posljednje emitirane epizode kultne serije 'Beverly Hills 90210', orginalna glumačka postava ponovno okuplja. Novom se projektu pridružilo čak šest glumaca: Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green i Tori Spelling, a jedino tko se ne spominje upravo su Luke Perry, koji je samo nekoliko sati nakon objave ove vijesti završio u bolnici teiShannon Doherty koja se već godinama bori s karcinomom dojke.