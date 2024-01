Princ William ovom je odlukom pokazao kakav je zapravo otac

Kate Middleton operirala je abdomen u londonskoj klinici, a kako bi se u potpunosti oporavila, provest će još koji dan u bolnici The London Clinic prije nego što ode u Adelaide Cottage u Windsoru. Za to vrijeme, na princu Williamu je briga o djeci.

'Vrlo su bliski i obitelj im je najvažnija pa je očekivano da on želi biti uz djecu' rekao je insajder Robert Hardman za People, koji je istaknuo i kako je dio odgoja normaliziranje njihova života i izbjegavanje dojma da žive u zlatnom kavezu.

Kada je riječ o brizi oko djece dok je Kate u bolnici, poznato je da su u pomoć pristigli njeni roditelji, ali i dugogodišnja dadilja Maria Teresa Turrion Borrallo.

No, njena pomoć ograničena je na prijevoz do škole i natrag do kuće. Naime, princ William ne želi svu brigu prepustiti njoj, već stvari preuzima u svoje ruke te ovom odlukom pokazao predanost i brižnost u ulozi oca.