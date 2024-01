Nikad mu neće oprostiti: Princ Harry zadao najniži udarac Williamu, a tiče se Kate Middleton

Iako je osudio brojne Williamove postupke te ga okarakterizirao kako proračunatog princa koji jedva čeka doći na tron, Williama je najviše zaboljelo ono što je princ Harry komentirao o njegovoj obitelji, piše autor Robert Hardman u najnovijoj biografiji kralja Charlesa pod nazivom 'Charles III: New King. New Court. The Inside Story'.

Rekavši da princa Louisa očekuje sudbina 'obiteljskog viška' (Harry je u memoarima i sebe opisao kao višak u obitelji), Harry se još dublje zakopao svojim izjavama na račun Kate Middleton.