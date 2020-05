Do zahlađenja odnosa između supermodela i pop zvijezde došlo je zbog kanadskog pjevača The Weeknda, no čini se da je Bella Hadid konačno spremna pružiti ruku pomirenja Seleni Gomez

Obožavatelji slavne manekenke primijetili su tijekom vikenda da se na listi računa koje prati na Instagramu ponovno nalazi Selena Gomez. Od ukupno 386 osoba koje Bella prati, na listi ima mjesta i za njetinog bivšeg The Weeknda, oko kojeg je zaratila sa Selenom. Selenin popis računa koje prati je skromniji, a između njih 117 nalazi se Bella, ali ne i The Weeknd. Kanadski pjevač ne prati niti jednu od bivših i zainteresiran je za samo tri Instagram profila: Mercedes Benza, Rogera Smitha i račun svog merchandisea. Signali pomirenja na Instagramu stižu nakon više od tir godine, kada je Bella u siječnju 2017. prestala pratiti Selenu. U to vrijeme počele su kružiti glasine da je pjevačica i glumica počela izlaziti s The Weekndom, nakon što je u studenom 2016. pukla ljubav između njega i Belle. Sa Selenom je kanadski glazbenik izlazio do listopada 2017., a ljubav s Bellom razbuktala se ponovno u proljeće 2018. godine. Konačno su prekinuli u kolovozu prošle godine.