Preminuo Perry Bamonte, glazbenik koji je s grupom The Cure pisao povijest rocka

26.12.2025 u 20:48

Perry Bamonte
Perry Bamonte
Britanski rock-gitarist i klavijaturist Perry Bamonte, dugogodišnji član benda The Cure, preminuo je u 65. godini života, potvrdio je bend u službenom priopćenju. Bamonte je umro na Božić, 25. prosinca, nakon kratke bolesti, u svom domu

'S ogromnom tugom potvrđujemo smrt našeg velikog prijatelja i člana benda Perryja Bamontea, koji je preminuo nakon kratke bolesti, u svom domu tijekom božićnih blagdana', stoji u objavi The Curea na njihovoj službenoj internetskoj stranici.

Od tehničara do punopravnog člana The Curea

Rođen u Londonu 1960. godine, Bamonte se s The Cureom prvi put povezao sredinom 80-ih, kada je radio kao član turnejske ekipe, a potom i kao gitaristički tehničar te osobni asistent frontmena Robert Smith.

Njegov prijelaz na pozornicu dogodio se 1990. godine, nakon odlaska klavijaturista Rogera O’Donnella, kada se Bamonte pridružio bendu kao stalni član. U The Cureu je svirao gitaru i klavijature, a povremeno i bas gitaru te udaraljke.

Bamonte je bio član The Curea od 1990. do 2005. godine te je sudjelovao na nekoliko ključnih albuma benda, uključujući Wish (1992.) i Bloodflowers (2000.). Iako je 2005. napustio bend, njegov doprinos ostao je sastavni dio zvuka The Curea tog razdoblja.

S bendom je 2019. godine primljen u Rock & Roll Hall of Fame, a 2022. ponovno se vratio u postavu te je nastupao na svim koncertima turneje Shows of a Lost World, sve do 2025. godine.

Osim rada s The Cureom, Bamonte je bio i basist britanske rock-supergrupe Love Amongst Ruin, u kojoj su svirali glazbenici povezani s bendovima Placebo i sastavom Juliana Copea.

