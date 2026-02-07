Preminuo je Krste Juras: Tihi bard Dalmacije i autor pjesama koje su obilježile generacije

Krste Juras bio je jedan od zaštitnih znakova kvalitete tekstova hrvatske zabavne glazbe . Karijeru tekstopisca započeo je 1974. na Zagrebačkom festivalu pjesmom 'Kaži mi', koju je skladao Zvonko Špišić, a otpjevala Višnja Korbar.

Špišić je prvi prepoznao njegov talent za estradnu pjesmu i uveo ga u taj posao, dok je autor paralelno objavio i nekoliko zbirki ozbiljne poezije te ušao u antologije hrvatskog pjesništva . Kao posebno zahtjevnu, ali poticajnu isticao je suradnju sa Zdenkom Runjićem , kojega je nazvao 'najvećim među svojim uzorima, zajedno sa Špišićem i Arsenom Dedićem'.

Bio je doktor brodogradnje

Kad nije stvarao stihove, posvećivao se crtanju brodova. Kao doktor brodogradnje i dugogodišnji direktor Brodarskog instituta, izgradio je ugled vrhunskog stručnjaka za specijalna, vojna plovila. Iako mu ime možda nije svima poznato, njegove su pjesme odavno ušle u narod – malo je onih koji barem jednom, tiho i za svoju dušu, nisu zapjevali neku njegovu dalmatinsku uspješnicu.

'Možda ću razočarati poštovatelje mog pjesničkog doprinosa hrvatskoj zabavnoj, glazbi, ali moja brodograđevna profesija (uz moju suprugu Jasminku, s kojom sam 47 godina u braku) bila je ostala najveća ljubav mog života, u kojoj još uvijek, gotovo nakon 50 godina, tražim puteve afirmacije, istražujući nove tehnologije i suvremena saznanja. Na tome putu, poezija, a posebno glazba, bila mi je puno više od odušnog ventila pa još uvijek pišem u svom stilu, sve se manje nadajući da će moje poruke stići do onih koje će to zanimati', rekao je u jednom od svojih posljednjih intervjua za Glazbu.hr.