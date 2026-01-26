Poznati stilist napao problematičnu Beckhamicu: 'Ne možete to sakriti'

Brooklyn Beckham javno je optužio majku Victoriju da mu je upropastila prvi bračni ples s nevjestom Nicolom Peltz na svadbi u travnju 2022. godine. 26-godišnjak tvrdi da ga je Victoria neočekivano dočekala na pozornici pred 500 uzvanika i plesala s njim na način koji je opisao kao najneugodniji trenutak svog života .

Njegove izjave izazvale su burne reakcije , a izvori bliski obitelji tvrde da je situacija eskalirala u ozbiljan razdor bez jasnog rješenja te da Victoria navodno teško podnosi sinove optužbe koje smatra potpuno besmislenima.

Svoj sud o cijelom slučaju dao je i Justin Anderson, međunarodno priznati stilist za kosu koji je u prošlosti surađivao s Nicolom Peltz-Beckham.

'Nije lijepo. Mislim da je ona problem', izjavio je Anderson.

Poznati stilist opisao ju je kao osobu s kojom je bilo teško raditi i istaknuo neugodnu atmosferu tijekom njihove suradnje, o čemu je jasno govorio i ranije.