OŠTAR JE

Poznati stilist napao problematičnu Beckhamicu: 'Ne možete to sakriti'

I.Bradić

26.01.2026 u 01:15

Nicola Peltz Beckham
Nicola Peltz Beckham Izvor: EPA / Autor: CAROLINE BREHMAN
Bionic
Reading

Otkako je ušla u obitelj Beckhma, Nicola Peltz Beckham samo pravi probleme... Odnosi između Nicole Peltz Beckham i obitelji Beckham postali su tema brojnih kontroverzi i javnih sukoba, no još nikada nije bilo ovako napeto

Brooklyn Beckham javno je optužio majku Victoriju da mu je upropastila prvi bračni ples s nevjestom Nicolom Peltz na svadbi u travnju 2022. godine. 26-godišnjak tvrdi da ga je Victoria neočekivano dočekala na pozornici pred 500 uzvanika i plesala s njim na način koji je opisao kao najneugodniji trenutak svog života.

vezane vijesti

Njegove izjave izazvale su burne reakcije, a izvori bliski obitelji tvrde da je situacija eskalirala u ozbiljan razdor bez jasnog rješenja te da Victoria navodno teško podnosi sinove optužbe koje smatra potpuno besmislenima.

Nicola Peltz i Brooklyn Beckham
  • Nicola Peltz
  • Nicola Peltz i Brooklyn Beckham
  • Nicola Peltz i Brooklyn Beckham s ostatkom obitelji Beckham
  • Nicola Peltz i Brooklyn Beckham
Nicola Peltz i Brooklyn Beckham Izvor: EPA / Autor: CAROLINE BREHMAN

Svoj sud o cijelom slučaju dao je i Justin Anderson, međunarodno priznati stilist za kosu koji je u prošlosti surađivao s Nicolom Peltz-Beckham.

'Nije lijepo. Mislim da je ona problem', izjavio je Anderson.

Poznati stilist opisao ju je kao osobu s kojom je bilo teško raditi i istaknuo neugodnu atmosferu tijekom njihove suradnje, o čemu je jasno govorio i ranije.

Nicola Peltz
  • Nicola Peltz
  • Nicola Peltz
  • Nicola Peltz
  • Nicola Peltz
  • Nicola Peltz
Nicola Peltz Izvor: EPA / Autor: CAROLINE BREHMAN

Danas priznaje da nije predviđao koliko će Nicola postati poznata nakon udaje za Brooklyna Beckhama, ali ostaje pri svom mišljenju da se pravi karakter osobe ne može dugo skrivati: 'Ako netko nije ljubazan, to uvijek izađe na vidjelo. Ne možete to sakriti.'

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
MYLA I CHARLENE

MYLA I CHARLENE

Blizanke na Australian Openu raspametile sve: Tata im je legenda, no one su odabrale anonimnost
PA OVO JE HIT!

PA OVO JE HIT!

Legendarni NBA košarkaš usred emisije ispalio 'Kako si, brate?' i ostavio Dončića i Shaqa bez riječi
POZIV NA BUĐENJE

POZIV NA BUĐENJE

Obame prekinuli šutnju, izravno prozvali Trumpa: 'Ovo mora prestati'

najpopularnije

Još vijesti