Poznati ponovno na okupu: Melodije Jadrana najavljene velikom zabavom

U splitskom restoranu 'Mandrach' održano je svečano druženje povodom najave još jednog izdanja festivala Melodije Jadrana, koji će se ove godine održati u Galeriji Meštrović od 25. do 28. lipnja .

Druženje je poslužilo kao svojevrsno zagrijavanje za Melodije Jadrana, festival koji iz godine u godinu okuplja poznata imena i donosi nove pjesme. Organizatori su tom prilikom najavili niz sadržaja koji publiku očekuju početkom ljeta, čime su dodatno podigli očekivanja.

Među uzvanicima su se našli brojni predstavnici domaće estrade poput Jelene Rozge, Giuliana, Gorana Karana i Zorice Kondže koja je nedavno proslavila jubilarnih 40 godina karijere velikim koncertom u KD Lisinski.