Crno-bijela kombinacija: Jelena Rozga energičnim nastupom rasplesala Daruvar

Glavni daruvarski Trg kralja Tomislava postao je premalen za sve koji su željeli uživati u vrhunskom glazbenom spektaklu, a glavna zvijezda večeri bila je Jelena Rozga.

Ispred nekoliko tisuća nevjerojatno raspoloženih obožavatelja, koji su u Daruvar stigli iz svih krajeva regije, Rozga je još jednom opravdala status jedne od najvećih regionalnih zvijezda.

Minimalistička elegancija

Energičnim nastupom, prepoznatljivim vokalom i neumornom koreografijom, splitska je pjevačica držala publiku u potpunoj euforiji. Nizali su se dobro poznati hitovi iz solo karijere, ali i bezvremenske uspješnice iz doba grupe Magazin, u kojima su podjednako uživale sve generacije.

Osim po vrhunskoj interpretaciji, Jelena Rozga poznata je i po svom ženstvenom modnom stilu, a za daruvarsku pozornicu ponovno je odabrala stajling u klasičnoj kombinaciji bijele i crne koja nikad ne izlazi iz mode s efektnim modnim dodatkom - kravatom.

Minimalističku, a opet iznimno upečatljivu kreaciju pjevačica je nadopunila elegantnim cipelama na petu. Kosu je podignula u mladenački rep, dok je šminka bila nenametljiva s naglaskom na besprijekoran ten i diskretno naglašene oči.