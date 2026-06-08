NASTUP ZA PAMĆENJE

Crno-bijela kombinacija: Jelena Rozga energičnim nastupom rasplesala Daruvar

E. K.

08.06.2026 u 05:30

Jelena Rozga
Jelena Rozga Izvor: Pixsell / Autor: Damir Spehar/PIXSELL
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Ovogodišnja tradicionalna manifestacija Vinodar doživjela je svoj vrhunac u velikom stilu

Glavni daruvarski Trg kralja Tomislava postao je premalen za sve koji su željeli uživati u vrhunskom glazbenom spektaklu, a glavna zvijezda večeri bila je Jelena Rozga.

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Ispred nekoliko tisuća nevjerojatno raspoloženih obožavatelja, koji su u Daruvar stigli iz svih krajeva regije, Rozga je još jednom opravdala status jedne od najvećih regionalnih zvijezda.

Jelena Rozga
  • Jelena Rozga
  • Jelena Rozga
  • Jelena Rozga
  • Jelena Rozga
  • Jelena Rozga
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Jelena Rozga u Daruvaru Izvor: Pixsell / Autor: Damir Spehar/PIXSELL

Minimalistička elegancija

Energičnim nastupom, prepoznatljivim vokalom i neumornom koreografijom, splitska je pjevačica držala publiku u potpunoj euforiji. Nizali su se dobro poznati hitovi iz solo karijere, ali i bezvremenske uspješnice iz doba grupe Magazin, u kojima su podjednako uživale sve generacije.

Osim po vrhunskoj interpretaciji, Jelena Rozga poznata je i po svom ženstvenom modnom stilu, a za daruvarsku pozornicu ponovno je odabrala stajling u klasičnoj kombinaciji bijele i crne koja nikad ne izlazi iz mode s efektnim modnim dodatkom - kravatom.

Minimalističku, a opet iznimno upečatljivu kreaciju pjevačica je nadopunila elegantnim cipelama na petu. Kosu je podignula u mladenački rep, dok je šminka bila nenametljiva s naglaskom na besprijekoran ten i diskretno naglašene oči.

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