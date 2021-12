Pogledajte kako je Zoran Šprajc u svom stilu komentirao dolazak Andrije Jarka na RTL

RTL-ovom timu nedavno se priključio i Andrija Jarak, poznati reporter s Nove TV, a njegov je dolazak duhovito prokomentirao Zoran Šprajc

'Vani si, pričaj!', to sam čuo preko četiri tisuće puta u zadnjih 17 godina provedenih na Novoj TV. To je značilo da ulazim u domove ljudi kojima treba priopćiti najvažnije informacije iz središta zbivanja. Ogromna odgovornost i velika čast - biti njihovo oko i uho. Nerijetko se grlo stezalo od prizora, ali i srce skakalo od ponosa. Nakon toliko godina, vrijeme je za nove izazove. No, prije no što njih uzmem u naručje treba stati, udahnuti i najiskrenije reći - hvala. Kolegama s Nove TV na prigodama, iskustvima i svim krupnim i sitnim detaljima koji čine svakodnevicu. Posebno hvala gledateljima na povjerenju, poticajima i reakcijama. Zbog vas sve ima smisla', poručio je tad Jarak na svojim profilima društvenih mreža.