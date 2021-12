Sjećate li se vječito nasmijane 'Dadilje'? Evo kako danas izgleda

Fran Drescher, najpoznatija je po ulozi u popularnom sitcomu iz 90-ih, 'Dadilji' gdje je utjelovila brbljavu, ekscentričnu i beskrajno šarmantnu Njujorčanku Fran Fine koja je na nekonvencionalan način brinula o djeci britanskog producenta na Broadwayju, Maxwella Sheffielda

U jednom ranijem intervjuu, Fran koja je u devedesetima bila velika zvijezda, prisjetila se kako je upoznala i samu princezu Dianu.

Na zabavi koju je princeza Diana organizirala 1995. godine nakon dodjele CFDA nagrada za sve prezentere i pobjednike, Fran se progurala kroz mnoštvo do princeze, ne želeći propustiti šansu i upoznati je.

'Provukla sam se kroz mnoštvo i krenula pričati s njom kako smo obje na listi gospodina Blackwella, koja uključuje najbolje i najgore odjevene. Ona mi je rekla da je to istina, no isto tako je dodala da je ona na onoj najbolje odjevenih, dok sam ja na listi najgore odjevenih. Na to sam joj uzvratila: 'No s vama je na listi princeza Margaret, a kod mene su Demi i Madonna. Mislim da ste na krivoj listi.' Nakon toga Diana nije mogla doći do zraka koliko se smijala.', ispričala je.