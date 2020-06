Pljušte pohvale: Michelle Pfeiffer sve je ostavila bez daha još jednim nevjerojatnim talentom

Michelle Pfeiffer, lijepa glumica koje se sjećamo po mnogim nezaboravnim ulogama, vrijeme provedeno u karanteni vrlo je korisno utrošila pozabavivši se svojom velikom strasti, slikarstvom

Uslijedile su brojne pohvale njezinih slavnih prijatelja poput Melanie Griffith, Naomi Watts, Naomi Cambell ...

Oduševljena je bila i Sasha Spielberg, kćer Stevena Spielberga i Kate Capshow, samo je napisala: 'Michelle!!!'.

Drugi su pak Michelle dali ideju da svakako mora napraviti izložbu svojih radova.

Inače, kako se priča, Michelle bi mogla reprizirati svoju ulogu 'Žene-mačke' iz 1992. gdje je 'Batmana' glumio Michael Keaton koji je već u pregovorima oko uloge u filmu 'The Flash'.

Glumicu smo u posljednje vrijeme mogli vidjeti u filmovima: 'Ant-Man and the Wasp' i 'Maleficent: Mistress of Evil' u društvu Angeline Jolie i Elle Fanning.