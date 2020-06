Donio je dobru odluku: Russell Crowe priznao da je zbog lošeg scenarija umalo odbio ulogu koja mu je donijela Oscara

Za razliku od mnogih svojih kolega, slavni australski glumac dobro će promisliti prije negoli neku ulogu prihvati. A koliko je zahtjevan u odabiru govori i to da je umalo odbio uloge u čak dva filma, koja su mu u konačnici donijela veliki uspjeh

'Producent nije znao da sam ja već nabavio kopiju, no privuklo me to što je rekao: 'Ne želim ti poslati scenarij jer nećeš pristati.' Rekao mi je: 'No, želim da odeš na sastanak s Ridleyjem Scottom, a ja želim da vizualiziraš tu godinu i tog rimskog generala kojeg ćeš glumiti, a sve pod palicom Ridleyja Scotta. Razmisli o tome.'

I, ostalo je povijest, budući da je Russell Crowe na prvu 'kliknuo' s Ridleyjem Scottom, a na kraju je za tu ulogu dobio i Oscara. 'Dvadeset godina kasnije ljudi i dalje pričaju o njemu. To se ne događa sa svakim filmom', rekao je Crowe.