Kćer slavnog glazbenika otkrila detalje sa snimanja jednog od najiščekivanijih filmova: 'On nije samo zgodan, već i sjajan glumac'

Prelijepa Zoë Kravitz, kćer poznatog showbizz para, rokera Lennyja Kravitza i glumice Lise Bonet, koja igra 'Ženu-mačku' u najnovijem filmu o 'Batmanu', ne prestaje hvaliti svog kolegu Roberta Pattinsona

Ova lijepa Amerikanka koja je doista pokupila najbolje gene svojih roditelja, u tom filmu čija je premijera zakazana za listopad iduće godine glumi Selinu Kyle, odnosno 'Ženu-mačku' nahvalila je Pattinsona.

'On izgleda jako, jako dobro u kostimu Batmana! Kakva čeljust! Ali ne samo to, on je i sjajan glumac. Vrlo je zanimljiv i posve se unio u ulogu. Svi mi imamo jednu viziju kako bi trebao izgledati Bruce Wayne i mislim da se Pattinson savršeno uklapa. Možemo ga zamisliti kao Batmana. Da, i jako dobro mu stoji kostim', rekla je Z. Kravitz. Dodala je i kako je vrlo kreativan i svestran glumac, ukratko savršen za tu ulogu.