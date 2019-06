Pljušte komplimenti: Karmela Vukov Colić nakon odlaska s HRT-a izgleda bolje nego ikada

Krajem studenog prošle otišla je s HRT-a, no koliko voli svoj posao, dokazuje to da se od kamere i novinarstva nije maknula. Karmela Vukov Colić nije dugo bila u poslovnoj pauzi, počela je vrlo brzo snimati i raditi na novim projektima. Svoje aktivnosti rado pokazuje pratiteljima na društvenim mrežama, a u zadnjoj objavi pohvalila se novim nakitom. No mnogi su umjesto toga primijetili njezin novi izgled

'Isuse, kaj si smršavila!', 'Prelijepa, godi ti', 'Krasna', samo su neki od oduševljenih komentara pored najnovije fotografije koju je Karmela Vukov Colić objavila na Instagramu i Facebooku. Urednica i voditeljica nedavno je izjavila kako se povrgnula štokholmskoj dijeti, da je smršavjela 11 kilograma te da ne namjerava stati. S tim načinom prehrane je, rekla je, počela iz radoznalosti, a kilogrami su joj se brzo istopili. Lijepa 50-godišnjakinja, sudeći po fotografijama, naprosto sjaji i izgleda dvostruko mlađa.