Karmela Vukov Colić se prisjetila 'Dobrog jutra' i otkrila što joj nedostaje

Gotovo pola godine otkako je otišla s HRT-a omiljena voditeljica Karmela Vukov Colić osvrnula se na emisiju 'Dobro jutro, Hrvatska' koju je vodila i otkrila što joj nedostaje

'Ako ste propustili dokumentarac 'Od jutra do jutra' kolege Mladena Santrića, ponovno pogledajte HTV3 danas, iza 13 h. Taj je film živi dokaz što je sve emisija Dobro jutro Hrvatska nekada bila. I ne morate me ni pitati... Ti ljudi i takvo Dobro jutro i meni nedostaju', napisala je Karmela na svom Facebooku.

Nakon tri desetljeća provedena na HRT-u, omiljena voditeljica se od vjerne publike oprostila krajem studenog prošle godine.

Njezino posljednje pojavljivanje u emisiji 'Dobro jutro Hrvatska' ostalo je zapamćeno po neočekivanoj reakciji na kratki prilog o njenim voditeljskim danima i buket cvijeća koji joj je za oproštaj poklonio dugogodišnji kolega Mirko Fodor.

'Joj, znaš što, prvo mi ovo izgleda kao in memoriam, a cvijeće, hvala lijepa, to ću vam ostaviti ovdje, jer vam fali živog cvijeća u studiju, da me se uvijek sjećate', rekla je Karmela Vukov Colić svom kolegi.