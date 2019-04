Plesačica Gabriela Pilić: 'Slavko i ja smo kliknuli baš na prvu, oboje smo i dosta temperamentni, tako da zna biti visokih tonova'

Plesom se bavi od djetinjstva, a istovremeno je najtrofejnija hrvatska sportska plesačica. Gledatelje je Gabriela Pilić osvojila plešući s glumcem Slavkom Sobinom u showu 'Ples sa zvijezdama' na Novoj TV, u kojem iz tjedna u tjedan dobivaju odlične kritike. Za tportal je ispričala je li se nadala da će odmah postati jedni od najvećih favorita, kakva je situacija u Hrvatskoj kad je riječ o plesu, a doznali smo i poneki detalj iz njezinog privatnog života

Nadala sam se tome da ćemo dobro plesati jer sam u Slavku odmah prepoznala veliki potencijal i to se i ostvarilo, a dobre ocjene onda nisu izostale. Favorizirala nas ne bih previše, dug je put do finala, a ipak jako puno ovisi i o glasovima publike, po čemu, nažalost, nismo u samom vrhu.

Mislim da ljudi općenito jako vole ples, prvenstveno gledati ga. Puno je onih koji se nikada nisu odlučili na taj korak da krenu plesati i stalno čujem od nekoga: 'Joj, meni je bila velika želja plesati, ali...' Tako da vjerujem da se ljudi poistovjećuju sa zvijezdama te proživljavanju možda i neke svoje neostvarene želje kroz to. Ma ples je prekrasan i nezamjenjiv i uopće me ne čudi da ga ljudi vole i prate i da ga je bar što više na televiziji i posvuda, u bilo kakvom formatu.

Tko vam je najveća podrška osim dečka?

Mama! Mama! Mama! Doslovno me spašava u ovom periodu. Živimo jako blizu i dočeka me skuhano svaki dan, nareže mi voće da ga ponesem, pomaže mi s pranjem i peglanjem robe, ma sa svime. Inače bih se raspala jer me nema doma od jutra do mraka. A seka proživljava svaku ocjenu i komentar kao da je za nju!

U čemu još uživate osim u plesu? Što vas veseli, opušta?

Samo si vizualiziram to kako skačem u more i ležim na plaži - ljeto je moja definicija opuštanja.