Petar Grašo otkrio kakav je kao otac: 'Nježan sam i blag, ali kada vidim...'

Jedan od najomiljenijih domaćih glazbenika, Petar Grašo prisjetio se kako je izgledalo njegovo djetinjstvo, ispričao je i kako se opušta, što najradije kuha, ali i kakav je otac

'Kad sam imao tri godine, stric mi je dao bubnjarske palice i svi su bili šokirani kako dijete u toj dobi može bubnjati u ritmu. Tad se znalo da imam talent za glazbu. Već s četiri i pol krenuo sam u glazbeni vrtić, a kasnije u glazbenu školu. Nisam odmalena znao da želim pjevati, ali oko desete ili jedanaeste godine, kad sam počeo slušati bendove, shvatio sam da me pjevanje najviše raduje', prisjetio se Petar Grašo na gostovanju u radijskoj emisiji Velika pitanja malih ljudi na bravo! KIDS radiju.

Trenirao u Hajduku Djetinjstvo mu nije prošlo samo u glazbi: 'Volio sam voziti bicikl i igrati nogomet, kao i sva splitska djeca. Kratko sam trenirao u Hajduku, ali kako sam naglo rastao, prešao sam na košarku i dugo je trenirao uz glazbu'. Otkrio je i kako izgleda njegov slobodan dan. 'Rijetko kad ne nastupam, ali kad sam doma volim se odmarati. Ujutro nakon rutine i vježbi za kralježnicu najvažnija mi je tišina od pola sata i prva kava, to je najljepši trenutak dana. Ostatak vremena provodim s obitelji, igram se s djecom...'

Njemu i supruzi Hani Huljić Grašo glazba je neizbježni dio zajedničkog dana. 'Srećom, jako smo usklađeni u glazbenom ukusu. Ujutro najčešće pustimo laganu ambijentalnu glazbu, da nas ljulja i nije naporno, a navečer uz večeru i čašu vina jazz ili izvođača kojega taj put želimo slušati', kaže. Uspavanke sinu i kćeri ne pjeva on, nego Hana. 'Moj glas je dubok i hrapav pa se djeca ne bi tako lako uspavala uz moj glas, prije bi se razbudila. Hana je napisala i nekoliko prekrasnih uspavanki koje Alba i Toni obožavaju', istaknuo je. Pričao je i na temu svoje strogoće kao tata. 'Mislim da sam pravedan tata. Nježan sam i blag, ali kada vidim da djeca rade nešto što im može naštetiti, znam biti strog. Malo viknem, uhvatim za ruku, ali sve je to iz dobre namjere', priznao je Grašo.

SRETNA I ISPUNJENA U šetnji voljenim Splitom: Prve fotografije Hane Huljić Grašo s djecom Pogledaj galeriju







Posebno voli loviti lignje Mnogima je poznato da je, uz to što je vrhunski glazbenik, vješt u kuhinji. 'Bio sam involviran u obiteljski restoran 27 godina i kuhanje mi je velika ljubav. Kuham sve, od pečene ribe i hobotnice, do smjese za ćevape, sarme, gulaša, pa čak i bureka. To me jako opušta, iako zbog putovanja nemam često vremena', rekao je. Strast od djetinjstva su mu more i ribolov: 'Posebno volim loviti lignje. Odlazak na pučinu, tišina i valovi, to je za mene pravi odmor. Što god ulovim, doma odmah spremimo na maslinovo ulje i to postaje mala svečanost', pohvalio se.

PRVI OD ČETIRI KONCERTA Petar Grašo raspjevao i rasplesao publiku u Lisinskom: Pogledajte kakva je bila atmosfera Pogledaj galeriju