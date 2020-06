[ANKETA] Jurica Pađen tvrdi da mu je Paul McCartney pokrao pjesmu. Slažete li se?

Frontman i osnivač grupe Aerodrom prije godinu dana je preko softwarea u Sloveniji ustanovio da njegova se njegova skladba 'Samo me draga ne ostavi' iz 1997. godine i 'Confidante', koju je slavni Beatle, McCartney objavio na albumu 'Egypt Station' iz 2018. podudaraju. Hrvatsko društvo skladatelja također smatra da je McCartney kopirao Pađenovu pjesmu, pa vas pitamo - slažete li se s tom ocjenom?

'Šokirao sam se kad sam išao preslušavati njegov album, u prvi trenutak pomislio sam da me netko zafrkava. Četiri takta je dovoljno da bi stvar bila proglašena plagijatom, a tu ih ima 16 i pjesma ima isti tempo. Još uvijek ne vjerujem da me plagirao nego da je to stvar sinkroniciteta. Veliki mi je kompliment što isto razmišljam kao najveći živući glazbenik. To mi više znači nego da sam dobio Grammy! Jer su mi Beatlesi broj 1, odgajan sam na njima. To mi je ultimativni kompliment. Postoji mogućnost da su mu to skauti pronašli i donijeli kako to inače rade za velike izvođače. Naime, Bob Dylan je izjavio da je imao skauta koji mu je skupljao nepoznate pjesme po Americi. Pjesmu sam odnio u društvo skladatelja i njihov odbor, komisija stručnjaka je zaključila da su u nekim dijelovima izrazita podudaranja', ispričao nam je Jurica Pađen.