Pao i poljubac: Sandra Perković raznježila je obožavatelje fotografijom sa svojim dečkom

Naša najuspješnija atletičarka Sandra Perković uživa na zasluženom odmoru, a društvo joj pravi njezin dugogodišnji dečko i trener Edis

'Tada nismo krenuli u neku ljubavnu romansu, ali s 21 godinu sam se ja nekako malo zaljubila u njega, on se zaljubio malo u mene. Tako je to nešto krenulo. Tada sam osvojila prvo olimpijsko zlato, počeli su ti neki veliki uspjesi. Još sam bila dijete, ne možeš se sa 22 godine nositi s olimpijskim zlatom i ponašati kao što se ponašam danas kad sam zrela i odgovorna. Ti si mlad i lud, uzeo si olimpijsko zlato i partijao bi do jutra, onda imaš tu osobu koja je tu u tvom životu kad ti odrastaš', rekla je za u jednom ranijem intervjuu za InMagazin.