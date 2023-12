Ovi su natjecatelji prvi preživjeli nokaut fazu showa 'The Voice Hrvatska'

Napeto, uzbudljivo, s mnogo emocija, smijeha, sjajnih savjeta mentora i uz pokoju suzu, tako bi se mogla opisati prva emisija nokaut-faze natjecanja u 'The Voice Hrvatska'

Nakon uzbudljivih pet subota i pet audicija u showu 'The Voice Hrvatska', u kojima je 40 natjecatelja našlo svoje mjesto u četiri tima mentora, Vanne, Gopca, Urbana i Dine, napetost sada još više raste. Krenula je nokaut-faza nakon koje u svakom timu ostaje po šest natjecatelja. 'Audicije su gotove, birali smo ih samo slušajući, a sada ih i gledamo. Odabrali smo moćne glasove. Počinje nokaut. Sada je sve važno. Odlučit će nijanse. Neka samo uživaju, neka zapamte ovaj trenutak', samo su neke rečenice mentora pred kojima nisu lake odluke.

Mentori u novoj sezoni 'The Voice Hrvatska' Izvor: Promo fotografije / Autor: D. Cepak/HRT







+10 Mentori u novoj sezoni 'The Voice Hrvatska' Izvor: Promo fotografije / Autor: D. Cepak/HRT

Voditelji Iva Šulentić i Ivan Vukušić u razgovoru s mentorima pokušali su nas opušteno uvesti u ovu iznimno napetu priču i sve ono što će se događati u nokautima. Mentori kao svoje odluke mogu reći: 'da', 'ne' i 'možda'. Oni koji dobiju 'možda', u trećoj će emisiji nokauta imati šansu ipak proći dalje.

Prvo troje natjecatelja došlo je iz Vannina tima. Ivo Kralj nastupio je prvi i izveo pjesmu 'It's Probably Me' od Stinga. 'Imam osjećaj da se večeras malo bolje zabavljaš nego u prošloj sezoni. Inače se ne smiješ toliko kao večeras i na tome ti jako hvala', rekla je, među ostalim, nakon njegova nastupa Vanna.

Uz pljesak Ivo je prepustio mjesto drugoj članici tima Ivani Jukić. Pjesmu 'Opusti se' (Magazin) izvela je s mnogo emocija uz veliku podršku ostalih iz tima, svoje mentorice i publike koja je njezin nastup nekoliko puta nagradila pljeskom. Na kraju je bilo i suza. 'Pokazala si sav svoj raspon u tvom naoko nježnom glasu. Sigurna sam da nećeš u životu, gdje god završila, nikomu dati da umanji tvoju vrijednost jer zaista vrijediš', komentirala je Vanna.

Sergej Božić, treći natjecatelj u nokautu iz Vannina tima, poseban i s mnogo osjećaja, izveo je rock-baladu 'Ti moje jedino drago' (Meri Trošelj). Već od prvih nota imao je sjajnu podršku publike, a na Vanninu licu vidjelo se mnogo emocija koje je Sergej svojim nastupom donio. 'Ukratko, jako sam sretna što sam ti mentor', zaključila je Vanna komplimentirajući Sergejev nastup.

Prvi koji je dobio Vannino 'da' i prolazak dalje je Sergej Božić. Ivo Kralj dobio je 'ne' i, nažalost, napušta natjecanje, ponovno uz velike komplimente. Ostala je mogućnost 'možda' ili prolazak dalje. Ivana Jukić neće morati čekati treću emisiju nokauta, Vanna joj je dala prolazak dalje. Velik pritisak koji je na njima zbog odluka međusobno su komentirali mentori, a onda je došlo vrijeme za četvero natjecatelja iz Dinina tima. 'Neće mi biti lako, iznervirao sam se gledajući sve ovo što se događalo i sad ja moram to isto napraviti', rekao je Dino. Upoznali smo i njegovu ekipu koja radi s natjecateljima, a to su Matej Predojević Petrić (vocal coach) i glazbeni producent Filip Majdak. Atmosfera s proba, traženje prave pjesme za nastup, način rada, savjeti, sve to smo vidjeli prije prvog nokaut-nastupa iz tima Dino. Duška Brčić Šušak sigurno je došla na scenu i moćno izvela pjesmu 'Weak' (Skunk Anansie). 'Imao sam tremu jer si od početka krenula izgarati. Hvala ti što si mene odabrala za mentora, ovo je bilo odlično', komentirao je Dino.

'Ain't Nobody' (verzija Jessie J.) bio je nokaut-odabir Karle Arković kojim je pokazala da je s razlogom došla u ovu fazu natjecanja. 'Imam veću tremu nego vi svi zajedno', priznao je Dino i pohvalio Karlin nastup.

Karla Jovanović na energičan i scenski specifičan način izvela je pjesmu Josipe Lisac 'Ne prepoznajem ga'. 'Imaš specifičan stil i stvarno sam osupnut i zatečen, imam ekstra muku sad', sažeo je Dino taj nastup.

Marko Vukić predstavio se kao posljednji iz Dinina tima. Pjesma 'Ready For Love' (Bad Company) u njegovoj izvedbi donijela mu je niz komplimenata. 'Ti si jedna od najmuzikalnijih osoba koje sam upoznao', rekao mu je Dino.

Vrijeme odluke za mentora i Dino odlučuje da natjecanje nastavlja Karla Jovanović, tim napušta Karla Arković. Dalje ide i Duška Brčić Šušak, a Marko Vukić dobio je 'možda' i odluku će saznati za dva tjedna. Tim Gobac ima opuštene i vesele probe, ali na njima se i vrlo ozbiljno radi uz Ginu Damjanović (vocal coach) i Srđana Sekulovića Skansija (glazbeni producent). 'Tek si izabrao deset ljudi, a sad već moraš četvero izbaciti. Nije lak taj mentorski posao', uz ostalo komentirao je Gobac i dodao 'Ovu sezonu ne bum plakal, ja ne cmizdrim, ne, ne'. Prva iz njegova tima nastupila je Filipa Dragin s pjesmom 'Mercy on Me' (Christina Aguilera). 'Pa gospođice Filipa, ovo je bilo jako dobro', rekao je Gobac i otkrio da je imala samo jednu poštenu probu jer je bila prehlađena.

Nakon nje na scenu je došao Fran Uccellini. Pjesma 'Clown' (Emeli Sande) u njegovoj izvedbi nekoliko je puta nagrađivana pljeskom publike, a Gobac je komentirao taj pomalo čudan spoj njega kao mentora i Frana i glazbu koju preferira uz komplimente na napretku.

Patrik Lovrek izveo je zahtjevnu pjesmu 'The Pretender' (Foo Fighters) s mnogo energije i truda, što ta pjesma traži. 'Što reći, jedini koji u mom timu ima dugu kosu. Bio si dobar', zaključio je Gobac i dobio nekoliko trenutaka za konačnu odluku. Ostali mentori komentirali su nastupe i pokušali pomoći u odluci.

Dalje prolazi Fran Uccellini, natjecanje napušta Patrik Lovrek, a za dva tjedna odluku će saznati i Filipa Dragin koja je dobila Gopčevo 'možda'. 'Ovo je bilo teško, ja se zezam, a uopće mi nije bilo lako donijeti odluke', sažeo je svoju ulogu mentora Gobac. Urbanov tim na probama se priprema na svoj specifični način (npr. oponašajući životinje), uz Paulinu Đapo (vocal coach) i Sandija Bratonju (glazbeni producent). 'Glavna točka u cirkusu je točka na trapezu jer postoji mogućnost da netko padne', na svoj način najavio je Urban nastup troje natjecatelja iz svog tima. Ana Verunica predstavila se prva i izvela je pjesmu 'Wicked Game' (Chris Isaak). 'Izvrsno, nisam manje niti očekivao od tebe, tako da svaka čast', komentirao je nastup mentor Urban.

Petar Brkljačić izabrao je za nokaut pjesmu Marka Tolje 'Tišina' i izveo je na svoj način, s mnogo emocija, te dobio velik pljesak publike. 'Bez obzira na to što smo drugačijih stilova i slušamo i volimo drugačiju glazbu, jednako je osjećamo. Hvala što si me izabrao za mentora„ veliki je kompliment koji mu je Urban uputio nakon nastupa.

'Something's Got A Hold On Me' (Christina Aguilera) bio je izbor Lucije Stipanović. 'Sve što je trebalo reći rekla si u pjesmi i izvedbom', komentirao je Urban, kojem su ostali mentori na svoj način pokušali 'pomoći' komentarima.