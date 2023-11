Ako vam se Petar iz 'Voicea' učinio poznato, to je zato jer smo ga već i upoznali

U večerašnjoj emisiji 'The Voice' imali smo priliku upoznati profesora informatike Petra Brkljačića, no ljubitelji glazbenih natjecateljskih emisija već su ga upoznali! I to prije čak 13 godina! Naime, Brkljačić je bio jedan od kandidata emisije 'Hrvatska traži zvijezdu', a tada su se oko njega motale brojne obožavateljice