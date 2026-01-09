PUTOVANJE U PROŠLOST

Ovako je Tomislav Jelinčić izgledao kao klinac: Stara fotografija rastopila srca prijatelja

D.A.M.

09.01.2026 u 22:28

Tomislav Jelinčić
Tomislav Jelinčić Izvor: Pixsell / Autor: Luka Antunac/PIXSELL
Bionic
Reading

Tomislav Jelinčić je odavno postao omiljeno lice publike koje publika prati i voli. Premda voditelj i urednik rado dijeli privatne trenutke iz svog života, rijetko se vraća u prošlost i otvara albume iz djetinjstva. Nedavno je to učinio, podijelivši fotografiju iz svojih najranijih dana

Tomislav Jelinčić odrastao je u Zagrebu u Gajnicama, a rodio se u Gornjoj Kustošiji te je nakon toga živio u Gajnicama te na Peščenici. Ranije je ispričao da mu je djetinjstvo bilo jako lijepo.

'Mali Švabo'

'Voljeli smo igrati igru lopova i pandura. Okupio bi se cijeli kvart, nas dvadesetak i tako bi se igrali. Volio sam šah, volio sam kartati belu', rekao je ranije za RTL.hr. Ispričao je da je kao mali bio sramežljiv, najčešće su ga zvali 'mali Švabo' jer mu je kosa bila bijela i mnogi su, kazao je, mislili da je bio turist.

Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia, montaža: Neven Bučević

Kao mali se bavio košarkom, a u pubertetu je počeo svirati gitaru te je volio skupljati stvari. Budući da mu je pokojni otac rodom s Brača, tamo je provodio ljetne praznike - u polju, maslinama, u moru.

Tomislav Jelinčić Izvor: Cropix / Autor: Neja Markicevic / CROPIX

Nedavno je pokazao kako je izgledao tada. 'Moj deda Tomo i ja, on bi danas slavio rođendan, a obojica imendan...eh da mi je s tobom, kao prije', napisao je pored fotografije.

tportal
