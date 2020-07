Ornela Vištica: 'Ne zaboravljam iskoristiti dan i učiniti nešto lijepo za sebe'

View this post on Instagram

Deset proteklih godina, moj život između Zagreba, Mostara, Beograda, Splita, Podgorice, snimanja od jutra do mraka...propuštena vjenčanja mojih prijatelja, propušteni rođendani, dani ostavljeni na snimanjima, noći u autima, avionima, brodovima i vlakovima, restoranima i restorančićima. I to sama lijevo, sama desno. I onda se jedno jutro probudim i ne znam u kojem hotelu ili stanu je krenuo moj dan, koji tekst trebam govoriti i shvatim kako život prolazi pored mene i kako nema potrebe za 15 angažmana. Danas ne jurim nikud, spremam jednu ulogu, čija će premijera biti na jesen i živim sporije. I ne zaboravljam iskoristiti dan i učiniti nešto lijepo za sebe. #carpediem . . . #justenjoylife #justlive #freedom #easygoing #mylife #myrules💯 #love #womenwithlove #carpediembeach #sophiaalexia