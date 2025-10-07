Oproštaj od Halida Bešlića: Potvrđeni datum i mjesto posljednjeg ispraćaja

Jedan od najomiljenijih pjevača regije, kralj narodne glazbe, Halid Bešlić preminuo je mjesec i pol dana uoči svog 72. rođendana nakon dulje borbe sa zdravstvenim problemima. Sada je objavljeno kada će se održati komemoracija i dženaza za njega
Komemoracija za Halida Bešlića održat će se u Sarajevu u ponedjeljak, 13. listopada, u 11 sati, u Narodnom pozorištu gdje će svi zainteresirani moći će prisustvovati uz obitelj, prijatelje i suradnike kako bi odali počast pjevačkom velikanu, potvrđeno je za Faktor.ba.
Isti dan i sahrana
Nakon komemoracije, u 13 sati održat će se pogrebna ceremonija u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a legendarni pjevač bit će pokopan na gradskom groblju Bare u 15 sati.
Vijest o njegovoj smrti zavila je cijeli Balkan u tugu, a brojne zvijezde u regiji opraštaju se od njega dijeleći zajedničke anegdote uz izražavanje sućuti njegovoj obitelji. Podsjetimo, Halid je posljednje dane života proveo u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, na Odjelu nefrologije. Naknadno je objavljeno da je prebačen na Odjel onkologije zbog problema s jetrom.