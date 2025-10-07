Oproštaj od Halida Bešlića: Potvrđeni datum i mjesto posljednjeg ispraćaja

Jedan od najomiljenijih pjevača regije, kralj narodne glazbe, Halid Bešlić preminuo je mjesec i pol dana uoči svog 72. rođendana nakon dulje borbe sa zdravstvenim problemima. Sada je objavljeno kada će se održati komemoracija i dženaza za njega

Komemoracija za Halida Bešlića održat će se u Sarajevu u ponedjeljak, 13. listopada, u 11 sati, u Narodnom pozorištu gdje će svi zainteresirani moći će prisustvovati uz obitelj, prijatelje i suradnike kako bi odali počast pjevačkom velikanu, potvrđeno je za Faktor.ba.

Isti dan i sahrana Nakon komemoracije, u 13 sati održat će se pogrebna ceremonija u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a legendarni pjevač bit će pokopan na gradskom groblju Bare u 15 sati.

Halid Bešlić Izvor: Pixsell / Autor: Robert Anic/PIXSELL







