Bio je omiljeno lice 'CSI: Miamija' i kralj sunčanih naočala: Danas ga ne biste prepoznali

Gledatelja diljem svijeta David Carusa pamte kao poručnika Horatio Cainea – hladnog, empatičnog i ciničnog, ali pravednog šef forenzičkog tima u seriji 'CSI: Miami'. Prepoznatljiv ritual koji je izvodio sa sunčanim naočalama, a koje bi skinuo ili stavio u trenutku kad izgovara dramatičnu rečenicu prije uvodne špice, svojevrsni je pop-kulturni zaštitni znak . Ta mu je uloga donijela status televizijske ikone .

Također je stekao prepoznatljivost glumeći u seriji 'NYPD Blue', gdje je ostvario značajan uspjeh prije nego što je napustio projekt. Naime, njegov lik je otpisan budući da je glumac tražio više novca . U toj je seriji bio svega jednu sezonu (te u četiri epizode druge sezone) a za tu ulogu osvojio Zlatni globus 1994. godine te nominaciju za Emmy. Godine 2012. godine, na vrhuncu slave, donio je odluku o napuštanju glume bez službene objave i povukao se u potpunu anonimnost.

Pronašao je novu strast u svijetu umjetnosti. Otvorio umjetničku galeriju u Westlake Villageu u Kaliforniji te se posvetio trgovanju umjetninama, a spominje se i kao suvlasnik trgovine odjećom 'Steam on Sunset' u južnom Miamiju.

Ženio se tri puta. Supruge bile Cheri Maugans, Rachel Ticotin i Margaret Buckley. S glumicom Rachel Ticotin ima kćer Gretu, dok iz veze s Lizom Marquez ima sina Marqueza i kćer Palomu. Ta je veza završila je tužbom u kojoj se spominju optužbe za prijevaru i nanošenje emocionalne štete. Posljednja poznata veza bila je s Aminom Tyrone, koju je javno objavio u svibnju 2008. Glumac je nedavno snimljen u Los Angelesu, u izdanju u kakvom bi ga rijetki prepoznali. Nekadašnji besprijekorno dotjerani imidž zamijenio je opuštenijim stilom: kosu je pustio, a umjesto kultnih sunčanih naočala nosi dioptrijske.