Ona se ne smatra seksi: Jennifer Garner ne dobija više uloge kao prije

Časopis People ove ju je godine uvrstio na listu najljepših žena svijeta, no 47-godišnja Jennifer Garner, u eseju napisanom povodom 25. godišnjice izlaženja magazina InStyle, smatra kako više i nije toliko privlačna

Zajedno sa svojim slavnim kolegicama, poput Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow, Cameron Diaz i mnogim drugima, 47-godišnja Jennifer Garner našla se u slavljeničkom izdanju magazina InStyle koji slavi 25. godišnjicu izlaženja. Tim povodom urednički tim zatražio je od slavnih dama, a koje su godinama krasile njihove naslovnice, da napišu eseje i one su se tog zadatka prihvatile poprilično ozbiljno.

Prvu naslovnicu InStyle magazina snimila je 2004., sa 32 godine, a kako je i sama rekla, skakala je iz projekta u projekt dopuštajući da je njezini odabiri i titula 'seksi djevojke' tada obilježe i definiraju. Ipak, priznaje, danas se ne živcira toliko zbog svega i manji joj je stres, iako, za razliku od 20-ih i 30-ih godina, uloge danas dobija tako često.

'Kada ste jedna od privlačnih djevojaka, morate biti svjesni da će vas svaka odluka koju donesete obilježiti. Mene je prvo obilježila odluka da uzmem pauzu, a potom trudnoće i bebe. Vjerojatno zbog svega toga ni ne dobijam ni upola toliko ponuda kao u vrijeme kada sam snimila prvu naslovnicu za InStyle, no ono što znam je da ono što i dođe do mene je iz razloga jer me netko želi vidjeti upravo u toj ulozi.' Unatoč tome što sama tvrdi da joj se nudi sve manje uloga, ona je još uvijek jedna od najtraženijih zvijezda Hollywooda.